Martina Nasoni ha partecipato al Grande Fratello Vip 7 in qualità di “ex di…”. A distanza di alcuni mesi dalla fine, la vincitrice dell’edizione 16 in chiave Nip, ha svelato se sente ancora Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi.

Nikita l’ho vista l’altro giorno alla sua mostra d’arte, solo che purtroppo sono potuta rimanere veramente poco perché avevo altri impegni, quindi ho fatto una ‘toccata e fuga’.

Sono arrivata proprio nel momento in cui stavano proiettando Nikita in tour quindi era tutto buio nella sala, sembrava di stare al cinema. Quindi io l’ho vista ma lei non ha visto me.

E ripeto, avevo altri impegni quindi purtroppo ho dovuto fare le cose molto di corsa. Tanto comunque ci vedremo prestissimo qui a Milano.

Mentre Antonella, a parte averla vista una volta, dopodiché non c’è stato mai più niente quindi…né un incontro, né un messaggio.