Sonia Bruganelli e Orietta Berti le rivedremo al Grande Fratello come opinioniste? Ecco cosa sta succedendo

Sonia Bruganelli e Orietta Berti: le rivedremo nella prossima edizione del Grande Fratello? Nella prossima stagione, il reality condotto da Alfonso Signorini sarà destinato ad andare incontro ad una serie di strepitose novità. Alcune di queste riguardano proprio le ultime due opinioniste: qual è il loro destino nel reality?

Sonia Bruganelli e Orietta Berti ancora opinioniste del Grande Fratello?

Quella che vedremo nel prossimo autunno non sarà un GF in versione Vip ma a quanto pare “misto”. Ma chi ci sarà a commentare? Ritroveremo ancora Sonia Bruganelli e Orietta Berti? A quanto pare, nonostante le indiscrezioni iniziali, pare proprio di no.

Nel primo caso ad intervenire e confermare l’assenza di Sonia Bruganelli è stato il suo ufficio stampa, curato da Sabrina Laganà. Replicando ad alcuni articoli che avanzavano delle ipotesi proprio sul destino dell’ex di Paolo Bonolis, ha scritto:

Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando a un ricambio del parco opinionisti, sarà-anche- per l’indisponibilità di Sonia Bruganelli, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione.

Oltre alla Bruganelli starebbe per sfumare anche la presenza di Orietta Berti che tra le pagine del Tv, Sorrisi e Canzoni ha commentato:

Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrami sul brano. Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me.

E tra le ultime ipotesi ci sarebbe un ruolo in giuria a Io Canto, decisamente più vicino alle sue corde.