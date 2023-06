Sonia Bruganelli via dal Grande Fratello Vip? Dopo spifferi e indiscrezioni di sorta, sulla faccenda è intervenuto anche l’ufficio stampa dell’ex moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli via dal Grande Fratello Vip: ufficio stampa interviene

TVBlog, proprio in queste ore, ha citato la Bruganelli e il suo ruolo da opinionista: “Si parla di cambiamento totale degli opinionisti. La produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più la Bruganelli, che quindi dopo due edizioni non farà più parte del cast di questo varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy”.

Pipol, invece, ha confermato che sarebbe stata Sonia a fare un passo indietro lasciando il suo ruolo:

E aveva confermato la sua NON presenza per il terzo anno al Gf Vip, avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del team – reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale.

Spazio anche per la nota dell’ufficio stampa:

‘Non ci sono, così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile’. Con la massima trasparenza e senza alcuna minima polemica. Di certo siamo sicuri che non mancheranno da casa i suoi commenti social ma da telespettatrice in un programma dove non si è mai , mai , mai risparmiata… per questo motivo molto apprezzata da Mediaset ancora oggi.

In sintesi, Sonia Bruganelli non ci sarà di sua volontà. Precisazioni a parte, si attende la nuova opinionista dell’ottava edizione: avete dei nomi in mente?