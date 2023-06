Viola Valentino al Grande Fratello Vip? La cantante ha condiviso un post di una pagina fan su Instagram (@GFnews_) taggando anche l’account ufficiale del reality show: è una conferma oppure una richiesta?

Viola Valentino al Grande Fratello Vip? Il gesto sospetto

Viola Valentino ha manifestato, in più occasioni, il suo desiderio di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. “Parteciperei pure, ma con gente normale non con vip”, ha dichiarato a Dagospia.

Già in passato, la cantante di “Comprami” avrebbe dovuto far parte del cast del reality show ma la produzione aveva deciso di escluderla in quanto il suo profilo non appariva adatto.

Per questo motivo, intervistata dal settimanale Nuovo, aveva commentato dispiaciuta:

Non esserci non mi interessa. Ma mi ha fatto male leggere che sarei stata esclusa perché troppo esuberante. Chi dice così non mi conosce: avrebbe fatto meglio a tacere.

Come sarà il GF Vip 8, retroscena di Dagospia

Dagospia ha anticipato il ritorno dei nip al Grande Fratello. Una notizia confermata dagli account ufficiali ma lo schema che prende piede vedrebbe un mix di nomi per arrivare al cambio di passo tanto richiesto da Pier Silvio Berlusconi.

Un Grande Fratello Mix che al momento verrebbe strutturato così: 12 vip che possono essere definiti tali a cui aggiungere 8 nip possibilmente genuini. Il settimanale Oggi tra i possibili concorrenti ha accennato al nome di Annalisa Chirico, il sito Tvblog per il ruolo di opinionista ha ipotizzato l’arrivo di Emanuele Filiberto. Ipotesi valutata ma non definita, si starebbe lavorando anche su una coppia al femminile con due nomi opposti per sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti.