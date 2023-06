Come sarà la nuova edizione del Grande Fratello Vip 8 in partenza da settembre su Canale 5? A svelare alcuni dettagli e rivoluzioni del reality show ci pensa Dagospia.

Grande Fratello Vip 8, ecco come sarà: mix di concorrenti

Dagospia ha anticipato il ritorno dei nip al Grande Fratello. Una notizia confermata dagli account ufficiali ma lo schema che prende piede vedrebbe un mix di nomi per arrivare al cambio di passo tanto richiesto da Pier Silvio Berlusconi.

Ecco come potrebbe essere strutturato il reality show condotto da Alfonso Signorini:

Un Grande Fratello Mix che al momento verrebbe strutturato così: 12 vip che possono essere definiti tali a cui aggiungere 8 nip possibilmente genuini.

Il settimanale Oggi tra i possibili concorrenti ha accennato al nome di Annalisa Chirico, il sito Tvblog per il ruolo di opinionista ha ipotizzato l’arrivo di Emanuele Filiberto. Ipotesi valutata ma non definita, si starebbe lavorando anche su una coppia al femminile con due nomi opposti per sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti.