Come ben sapete, ormai da circa un anno, gira fortemente il nome di Brenda Asnicar come possibile concorrente del Grande Fratello Vip 8. Dell’attrice e cantante si era parlato anche lo scorso anno ma, alla fine, non è entrata.

“Il provino del Grande Fratello Vip?”, parla Brenda Asnicar

Quest’anno, in attesa dell’ottava edizione, il nome di Brenda Asnicar è saltato nuovamente fuori come possibile concorrente. Nonostante le voci e le indiscrezioni che la vorrebbero già nella Casa, la diretta interessata ha svelato di non aver fatto alcun provino.

Brenda ne farà uno in seguito oppure non entrerà nemmeno quest’anno? Vedremo…

Non ho fatto NESSUN provino, non è vero. https://t.co/yE3OswVTt7 — BRENDA ASNICAR (@Asnicar__Brenda) June 25, 2023

lei ha veramente citato un tweet con “elfo di merda” come una twitterina qualsiasi che capisce gli inside jokes https://t.co/VdQNrLOT2w — Paola. (@Iperborea_) June 25, 2023

Concorrenti GF Vip, primi “no”: Giulia Salemi confermata

“Sarà Vip camuffato da ‘Nip’ nel senso che basterà inserire anche un solo volto anonimo, magari di un personaggio che deriva da una storia di cronaca nera in cerca di riscatto e si potrà parlare di esperimento vip con nip”, scrive pipol.

Spazio anche per i primi rifiuti che arrivano:

da una nota comica, da due showgirl, dalla tiktoter Shinai Ventura; gli stessi no che lo scorso anno sono stati rifilati da Brenda Asnicar, Chadia Rodriguez e un altro nome top secret che potrebbe rientrare quest’anno.

Annalisa Chirico non è un nome nuovo in quanto, sempre secondo pipol, circolerebbe da un paio di edizioni a questa parte.

E per quanto riguarda il cast, confermata Giulia Salemi.

Spazio anche per ipotetici nuovi opinionisti: