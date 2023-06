Gian Maria Sainato verso il Grande Fratello Vip? Ecco la sua risposta

Dopo l’Isola dei Famosi, a quanto pare, Gian Maria Sainato strizza l’occhio al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e in partenza da settembre con la nuova edizione.

Intervistato dai colleghi di Biccy.it, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi svela di non essere soddisfatto della sua esperienza: “Essere entrato come “ultimo” dei concorrenti ed essere trattato da “ultimo arrivato” da tutti, dall’inizio alla fine, mi ha solo fatto demoralizzare puntata dopo puntata”.

E per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, racconta:

Se mi piacerebbe partecipare? Sì, molto! Quando sono tornato a casa ho letto i commenti delle persone che dicevano di volermi vedere lì perché sarei un gieffino che farebbe divertire ma anche discutere.

Ormai mi definiscono “il pettegolo” dell’Isola, quindi in fatto di dinamiche non mi tirerei indietro, mi piace affrontarle, andare a fondo e smascherare. Gli altri naufraghi invece dicevano che loro odiano fare i reality e che quindi non farebbero mai il GF Vip.

Eppure hanno accettato di fare L’Isola dei Famosi, il reality più duro di tutti. E questo la dice lunga sulla loro obiettività, sincerità e coerenza. Quanto ci scommettiamo che tra i naufraghi di questa edizione qualcuno farà il GF Vip in futuro?!