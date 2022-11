Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: c’è maretta tra i due concorrenti di Ballando con le Stelle? Ieri pomeriggio è successo un fatto alquanto strano che ha lasciato molti dubbi. Ospite di Oggi è un altro giorno è stata la Costamagna, giunta con le stampelle ma senza il suo partner di Ballando.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: lite a Ballando con le Stelle?

La stessa padrona di casa, Serena Bortone, ha domandato alla sua ospite che fine avesse fatto Pasquale La Rocca e la replica di Luisella è stata, ironica ed al tempo stesso imbarazzata: “Sabato mi ha detto che andava a comprare delle sigarette…”. “Cioè è sparito?”, ha domandato la conduttrice.

Ad accompagnarla è stato invece Simone Di Pasquale. La Costamagna ha spiegato la sua intenzione di mollare lo scorso sabato, salvo poi cambiare idea dopo il giudizio popolare. Rispetto a Pasquale ha aggiunto:

Sparito? No no, ci dobbiamo vedere, dobbiamo stabilire questa settimana cosa succede, ma ormai si ragiona a ora, neanche sulla settimana.

In tanti si sono domandati che fine abbia fatto il ballerino e come mai non era presente a Oggi è un altro giorno ed ha rispondere è stato lo stesso Pasquale tramite Instagram:

Volevo chiarire per tutti quelli che mi stanno chiedendo. Oggi non ero presente con Luisella a Oggi è un altro giorno, in quanto ho ricevuto questa mattina una comunicazione direttamente dalla redazione.

La comunicazione in questione recitava:

Buongiorno Pasquale, sono Eliana della redazione di Oggi è un altro giorno. Per cambi di contenuti scaletta la sua partecipazione prevista per oggi non è confermata. Grazie, mi scuso per il contrattempo.

Ma cosa è successo davvero tra il ballerino e la concorrente di Ballando? Secondo i colleghi di Novella 2000 sarebbe stata la stessa trasmissione di Serena Bortone a svelarlo. Pare infatti che dopo l’ultima puntata del programma di Milly Carlucci, Pasquale abbia lasciato l’Auditorium piuttosto arrabbiato e che gli autori abbiano invano fatto di tutto per calmarlo. Il motivo? Su questo aspetto si possono fare solo delle ipotesi.

Pare che il motivo sia da attribuire alla decisione di Luisella di cedere alle richieste del pubblico e non ritirarsi più, spettacolarizzando in qualche modo la loro precedente decisione. Si tratta tuttavia di mere ipotesi che la coppia di Ballando potrebbe presto smentire.