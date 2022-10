Chi è l’eliminato della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022 e come si è composta la classifica al termine della serata del 29 ottobre 2022? Scopriamo cosa è successo nello show condotto da Milly Carlucci e che anche ieri sera è stato caratterizzato da diverse parentesi, compresa l’attesa sul destino di Gabriel Garko, seriamente infortunato.

Classifica Ballando con le Stelle 2022 ed eliminato del 29 ottobre

Anche nella quarta puntata del 29 ottobre all’insegna di Ballando con le Stelle, non sono mancate le esibizioni di tutte le coppie in gara, compresa quella con protagonista Gabriel Garko, che in settimana ha destato preoccupazione per via del suo infortunio.

In merito alla classifica finale della quarta puntata, stilata dopo tutte le performance e determinata dal voto della giuria e da quello del televoto da casa, ecco chi si è piazzato al primo posto:

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 68 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron con 61 punti

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 54 punti

Gabriel Garko e Giada Lini 52 punti

Alessandro Egger e Tove Villfor con 48

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 46 punti

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 39 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula 36 punti

Paola Barale e Roly Maden con 31 punti

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 26 punti

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 25 punti

Dario Cassini e Lucrezia Lando con 20 punti

In merito al tesoretto, Alberto Matano lo ha consegnato proprio ad Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, mentre Rossella Erra a Iva Zanicchi e Samuel Peron.

La conduttrice ha allora chiamato al centro della pista le coppie che vedono protagonisti Enrico Montesano, Ema Stokholma, Giampiero Mughini e Paola Barale: Enrico Montesano e Ema Stokholma sono risultati i più votati dal pubblico e hanno ottenuto 10 punti bonus, mentre Giampiero Mughini e Paola Barale i meno votati e la prossima settimana scenderanno in pista con un Malus di 10 punti.

Nel corso della quarta puntata, quindi, non c’è stato alcun eliminato.