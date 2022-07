Liberato ha finalmente un nome? Se per anni si è pensato che dietro il misterioso cantante potesse nascondersi Livio Cori (ex compagno di Anna Tatangelo), pare che le cose stiano diversamente.

Un utente di TikTok, attraverso una serie di indagini, avrebbe scoperto che dietro il volto di Liberato potrebbe esserci Gennaro Nocerino.

Per molto tempo si è pensato che dietro la sua identità si “nascondesse” Livio Cori (ma si era parlato pure di Emanuele Cerullo, Wad e un collettivo di ragazzi del carcere).

L’identità di Liberato è sempre stata avvolta nel mistero e di lui non si sa nulla anche perché quando compare lo fa sempre con un cappuccio in testa. Nessun ufficio stampa (si dice), nessuna casa discografica: solo la potenza della rete.

Gennaro Nocerino è un Producer napoletano che lavora tra Napoli, Francia e Madrid.

Non mi interessa chi sia Liberato così come non mi interessa chi sia Elena Ferrante, loro sono proprio perché non sono, svelare la loro identità significa, in qualche modo, intaccare la loro arte, quindi, in soldoni, fatevi i cazzi vostri

— Paola. (@Iperborea_) July 26, 2022