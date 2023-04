Isobel Kinnear, probabilmente la ballerina più talentuosa del serale di ad Amici 22 è arrivata in Italia appositamente per partecipare al talent show condotto da Maria De Filippi.

Isobel non è riuscita a entrare ad Amici 22 nell’immediato, così come aveva svelato pure Maria: “Tu sei proprio un esempio di determinazione. Sei venuta qui ai provini la scorsa estate, eri bravissima, ma non parlavi e capivi l’italiano. Ti era stato detto di tornare in Australia e riprovarci. Hai studiato l’italiano e sei tornata”.

Isobel ha spiegato anche per quale motivo ha lasciato l’Australia in favore del talent show:

Non lo so bene, prima di tutto la mia famiglia ama viaggiare. Come ho scoperto di questo talent? La mia prima volta in Europa è stata quando avevo 9 anni. Sono venuta a Roma e Venezia e mi sono innamorata dell’Italia. Lo stile è molto diverso qui e anche le persone, le amo. Sono tutti così carini, sono tutti amichevoli e pronti ad aiutarti.

Solamente una volta in Italia avrebbe sentito parlare proprio della scuola del talento:

Poi ho sentito di Amici e amo le opportunità che regala. Questo non esiste in Australia. Questa è una cosa molto triste perché abbiamo molti ballerini di talento, ma non esiste un programma simile per ballerini e cantanti. Diciamo che è tutto dedicato allo sport al football. Mi piace la tv la adoro. Vorrei fare tutto, non solo la ballerina. Amerei fare l’attrice e la conduttrice, non solo la danza credo.

Il mio mito è Lorella Cuccarini perché lei fa tutto. Lorella è l’esempio di chi può fare davvero dalla danza alla recitazione. Vorrei restare in Italia. Se so cucinare? Sono brava in cucina, ho imparato un pochetto stando in questo paese. Anche se mi manca la mia famiglia, io sono molto legata ai miei. Mia mamma è come la mia migliore amica. A lei racconto tutto e non abbiamo segreti. Ci sentiamo spesso e i miei amici qui lo sanno.