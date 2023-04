Il Serale di Amici 22 vede un nuovo guanto di sfida da parte di Arisa nei confronti del suo allievo Wax, di cui però non è stato affatto contento. Di cosa si tratta? Maria De Filippi si è collegata con la Casetta annunciando una busta rossa per Cricca, contenente una sfida per lui lanciata da Arisa. Secondo l’insegnante, se Wax sa essere originale e tenere il palco, Cricca non si saprebbe tanto distinguere dalla massa.

Wax e il Guanto di sfida di Arisa: come l’ha presa

Già in passato Arisa non era stata tenera nei confronti di Cricca, tanto da credere che sia opportuno metterlo in sfida con Wax per un confronto davanti ai giudici durante il prossimo Serale di Amici 22. La cantante ha scelto di far sfidare i due allievi con il brano Bad Day. Una canzone che è più nelle corde di Cricca che in quelle di Wax.

Secondo Angelina, lo scopo di Arisa è proprio dimostrare che Wax sarebbe capace di avere la meglio anche con un brano non propriamente nelle sue corde, puntando tutto sulla sua originalità.

Nonostante questo, Wax è apparso in difficoltà e senza idee originali da applicare al brano. Paradossalmente è apparso in difficoltà più lui di Cricca, a causa dell’assenza di ispirazione. Arisa ha esagerato con il suo Guanto di sfida?

Tuttavia non si tratta dell’unico guanto di sfida, in quanto anche il ballerino Ramon ne ha ricevuto uno che non ha preso particolarmente bene.

Questa volta Emanuel Lo vuole vedere Ramon contro Maddalena in tre coreografie diverse: classica, una hip hop e modern. Tuttavia il ballerino della Celentano non ritiene che si tratti di una sfida equa.