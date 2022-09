Ilary Blasi non poteva restare in silenzio dopo l’intervista bomba di Francesco Totti che, con le sue dichiarazioni, diciamocelo pure, si è letteralmente giocata la possibilità di un accordo pacifico in vista della separazione ufficiale. In realtà però, la conduttrice, come spiega Open, è rimasta coerente alla sua scelta iniziale, preferendo un elegante “no comment”.

Ilary Blasi, la non replica a Totti

Una replica-non replica, quella di Ilary Blasi, che dopo le parole dell’ex marito Francesco Totti al Corriere della Sera si è limitata a poche e chiare dichiarazioni:

Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo.

Il suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone, ha spiegato che le parole dell’ex marito, che oggi ha deciso di rivelare pesanti dettagli sulla separazione parlando di presunti tradimenti da parte di Ilary, non cambieranno per il momento la strategia comunicativa e legale adottata.

Mentre Ilary Blasi rimane in silenzio, i pettegolezzi sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti però continuano, ora più che mai, dopo i dettagli resi noti dall’ex Capitano della Roma. Ma ora quale sarà la prossima mossa?

Come scrive Open, le cose adesso potrebbero ampiamente cambiare: se si rendesse indispensabile, la conduttrice avrebbe già pronto il contrattacco mediatico ideale con tanto di confessione a Verissimo, la trasmissione Mediaset dell’amica Silvia Toffanin: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”, è l’avvertimento di chi ha raccolto il suo sfogo.