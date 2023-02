A poche ore dall’esordio del Festival di Sanremo 2023, spuntano una serie di croccanti gossip dalla Riviera ed uno di questi si tinge di rainbow. A svelarlo è stato Ivan Rota per Dagospia, il quale ha snocciolato una serie di ghiotte news sanremesi.

Gossip Sanremo 2023, pettegolezzi rainbow e non solo

Partiamo subito dal gossip rainbow di questo Sanremo 2023. Questo riguarderebbe due artisti in gara alla 73esima edizione della kermesse in partenza martedì 7 febbraio. Ecco cosa si legge in merito:

Tra due cantanti del Festival di Sanremo corre buon sangue, forse anche troppo. Uno é molto “colorato” e già lo si é visto sul palco dell’Ariston. L’altro è fidanzato con un ragazzo del suo entourage e quest’ anno ha mietuto successi. Aiutino: hanno due nomi strani…

Mentre vi lasciamo il tempo per le ipotesi e le congetture sui protagonisti del precedente pettegolezzo, è già tempo di un “nuovo” gossip. Lei è Shari: cosa c’è tra lei ed il suo produttore Salmo? Ecco cosa scrive Ivan Rota:

In gara a Sanremo c’è anche Shari che è già conosciuta per il suo duetto con Benji e Fede. Presenta “Egoista” e avrebbe un flirt con il famoso rapper Salmo che l’accompagnerà sul palco dell’Ariston perché è tra gli autori del brano, oltre a esserne il produttore. I due si vedono spesso insieme sui social, dove gli artisti hanno dato qualche spoiler sulla loro vita sentimentale. Vedendo le storie di Instagram, hanno passato le vacanze insieme, la scorsa estate in Sardegna…

Mentre Chiara Ferragni ha la tremarella in vista del suo esordio sul palco dell’Ariston (video in apertura), ecco che emerge un gossip anche sul suo conto:

Il festival di Sanremo non è ancora iniziato e già Chiara Ferragni ha dato una “stoccata” a Elisabetta Canalis: In una storia Instagram, l’influencer ha postato uno scatto in cui è di fronte al mare e ha scritto: “La mia Liguria”. Un evidente riferimento al discusso spot dello scorso anno che aveva come protagonista proprio la Canalis : era stata oggetto di polemiche insieme alla giunta regionale anche per lo stratosferico compenso da lei ricevuto. In quella pubblicità sullo sfondo c’era il panorama di Los Angeles, dove abita , e non quello della Liguria. Ma chissà perché la Ferragni lo ha fatto…

Ed infine, non poteva mancare un rumors anche sul candidato alla vittoria di Sanremo 2023, Marco Mengoni: