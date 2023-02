Coma Cose tornano a Sanremo 2023 con “L’addio” dopo lo straordinario successo di Fiamme negli occhi. Il duo musicale composto da Fausto Lama e Francesca Mesiano in queste ore è diventato virale per un motivo particolare.

Coma Cose fermati dalla polizia prima di Sanremo 2023

Fausto e Francesca si stavano dirigendo a Sanremo quando sono stati fermati dalla polizia ed hanno voluto documentare tutta scena tramite il loro account ufficiale di Instagram.

I Coma Cose, coppia artistica ed anche nella vita, hanno pubblicato uno scatto mentre parlavano con degli agenti dopo essere stati fermati.

Per fortuna dopo poco il duo musicale si è ritrovato in camera d’albergo ed ha raggiunto la location dove domani si esibirà con L’addio (è uscito l’ordine di esibizione dei cantanti in gara).

La loro disavventura, nel frattempo, è diventata virale sui social.

La canzone di Sanremo

Dopo due anni riecco a Sanremo i Coma Cose con una canzone dove ritroviamo ancora una volta il loro gusto per le rime e per immagini concrete e sorprendenti (“Sarò come quel fumo che disegna sul muro la cornice che hai tolto” è subito da segnare), nel raccontare, stavolta, la necessità di allontanarsi, senza dimenticare però tutto ciò che è stato vissuto. “E sparirò, ma tu promettimi che potrò sempre ritornare da te”. Perché l’addio del titolo “Non è una possibilità”. E alla fine l’amore trionfa.