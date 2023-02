Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno affrontando in maniera più che matura il delicato periodo che caratterizza la loro relazione. Dopo le indiscrezioni circolate sui social, la Salemi ha confermato la crisi in corso durante la passata puntata del GF Vip, in diretta su Canale 5.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: come hanno trascorso San Valentino?

Il loro amore non sarebbe messo in discussione, né ci sarebbero stati dei tradimenti ad interferire nella coppia. “Ma stiamo cercando di capire in che verso sta andando la nostra relazione”, aveva spiegato Giulia, visibilmente affranta.

Sempre nel corso della diretta di lunedì del GF Vip, parlando di San Valentino aveva anticipato: “Sembrerà surreale ma passeremo la festa di San Valentino con te domani a Napoli (rivolgendosi a Signorini, ndr). Magari ci fai anche da psicologo”.

Ed infatti, come emerso da alcune Instagram Stories postate da Giulia, quest’ultima era proprio con Signorini, il quale tentava di smorzare un po’ di tensione accumulata. Pierpaolo Pretelli, invece, ha preferito non postare nulla.

La coppia, ovviamente, non si è tirata indietro rispetto agli impegni lavorativi presi precedentemente la loro crisi. Dopo la confessione della Salemi nel corso della diretta del GF Vip, la stessa era intervenuta su Twitter ringraziando per l’affetto ricevuto:

Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia senza pressioni.

La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia senza pressioni 🤍 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 14, 2023

Intanto ieri, proprio nel giorno di San Valentino, Giulia e Pier hanno condiviso alcuni momenti insieme come svelato da due scatti. Il primo lo ha postato il manager Ricky Palazzolo che ha voluto usare una frase eloquente: “Il silenzio è d’oro”.

Il silenzio è d’oro 😎 pic.twitter.com/y1huqXvYGU — Ricky Palazzolo (@RickyPalazzolo) February 14, 2023

La seconda, più esplicita, è stata diffusa da Deianira Marzano tramite le sue Instagram Stories: