In apertura di GF Vip, il padrone di casa Alfonso Signorini ha presentato come di consueto Giulia Salemi, la sua adorata “bastarda col tablet”. Ma sin da subito, negli occhi dell’influencer, c’era qualcosa che non andava. Il motivo è stato prontamente svelato dalla stessa.

Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli al GF Vip

A darle l’assist è stato proprio il padrone di Casa che, nell’introdurre la notte di San Valentino che stiamo per vivere, ha commentato, rivolgendosi a Giulia Salemi:

Sai che io sono un po’ impiccione e non so tenermi un cecio in bocca. Mi hanno riferito, è vero che tu e Pier non state più insieme?

Giulia, a dispetto di quello che si leggeva sui social, non ha potuto smentire purtroppo l’indiscrezione:

Voglio essere sincera, stiamo vivendo in questo momento un momento di crisi, ma non sono volati piatti, non è un discorso di amore e non ci sono tradimenti. Ma stiamo cercando di capire in che verso sta andando la nostra relazione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile rispettare la privacy ma spero che questo accada. San Valentino? Sembrerà surreale ma passeremo la festa di San Valentino con te domani a Napoli (rivolgendosi a Signorini, ndr). Magari ci fai anche da psicologo.

Le voci di una crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli erano circolate con insistenza sui social proprio nella giornata odierna ma avevamo preferito non darne particolare conto, sperando si trattasse solo di un gossip infondato, ed invece… Forza Prelemi!