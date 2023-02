“Sei stata smascherata!”, urla fuori dal GF Vip per Antonella: tirato in ballo l’ex fidanzato, la sua reazione – VIDEO

Colpo di scena a poche ore dalla diretta del GF Vip: fuori dalla spiatissima Casa sono giunte nuove urla destinate ad Antonella Fiordelisi. La Vippona sarebbe stata messa al corrente del recente intervento del suo ex fidanzato, Gianluca Benincasa, rimasto a… casa, dopo un esposto del padre di lei.

Urla fuori dal GF Vip per Antonella

Sarebbe dovuto entrare anche Gianluca nella spiatissima Casa del GF Vip, insieme agli altri “ex di”, ma la sua quarantena si è interrotta in modo brusco dopo l’intervento del padre di Antonella che ne ha impedito legalmente l’ingresso con un esposto.

Alle accuse del signor Fiordelisi, sono seguite le rivelazioni di Benincasa, che ha letteralmente smascherato la sua ex mostrando le prove durante una recente intervista a FanPage.it.

Adesso però, anche la stessa Fiordelisi è stata messa al corrente di ciò in seguito alle urla giunte oggi fuori dalle mura della Casa del GF Vip:

Antonella sei stata smascherata, Gianluca ha parlato!

Ma come ha preso questo la Fiordelisi? Edoardo Tavassi ha messo al corrente in Casa gli altri inquilini, compresa Ivana che sembra aver compreso tutto dal momento che Benincasa sarebbe dovuto entrare con lei e Martina. Antonella, dal video in basso, è apparsa piuttosto infastidita ed avrebbe chiesto al GF maggiori informazioni in merito.