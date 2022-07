Le vacanze estive per Carlo Conti a quanto pare dovranno attendere. Il cast di Tale e Quale Show avrà la priorità assoluta in questo momento, ed in vista della prossima stagione e della nuova edizione dello show di successo, il conduttore toscano sarà impegnato nella definizione della rosa dei concorrenti in vista della partenza fissata al prossimo 16 settembre, nel prime time del venerdì di Rai1.

Dal GF Vip a Tale e Quale Show: le ultime anticipazioni sui possibili concorrenti

Secondo le indiscrezioni di TvBlog.it sulla nuova edizione di Tale e Quale Show, il padrone di casa Carlo Conti avrebbe già chiesto alla sua squadra di lavoro di radunare per i prossimi giorni tutti i provini video giunti finora. Dopo averli visionati, il conduttore farà la sua scelta formando ufficialmente il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show.Entro la metà del mese, dunque, tutto sarà ormai definitivo.

Ad oggi sono numerosi i nomi dei possibili protagonisti circolati e fra questi, alcuni arriverebbero dal Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, rammenta il portale televisivo, sono stati avanzati i nomi delle sorelle Selassié, vere protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip, ma anche quelli di Alex Belli, Davide Silvestri, Guenda Goria e Katia Ricciarelli.

Se quest’ultima avrebbe già fermamente smentito, per gli altri ci sarà una necessaria cernita e saranno al massimo un paio i nomi provenienti dal reality di Alfonso Signorini. Intanto però TvBlog avanza altri due nomi i quali, pare, abbiano già sufficientemente convinto la squadra di Carlo Conti: