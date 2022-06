Manila Nazzaro e Alessandra Pierelli concorrenti di Tale e Quale Show? Questa è l’indiscrezione riportata in queste ore dai colleghi di TvBlog, ecco tutti i dettagli a seguire.

Tale e Quale Show “saccheggia” il GF Vip e Uomini e Donne?

Tra i nomi nuovi che circolano in queste ore, considerati in pole per la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, ci sarebbero, stando a quanto risulta a TvBlog, anche quelli di Manila Nazzaro e di Alessandra Pierelli. La prima è reduce dalla fortunata esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, di cui è stata una delle concorrenti più apprezzate, la seconda è lontana dalla tv da molti anni, dopo il clamoroso bagno di folla ai tempi di Uomini e donne, dove fu scelta da Costantino Vitagliano (parliamo del 2003).

Tra l’altro, la ex di Costantino, avrebbe dovuto partecipare a Tale e Quale Show già nel 2015. All’epoca, infatti, anche Chi Magazine si era occupato della faccenda:

Come mai Alessandra Pierelli, ex fidanzata televisiva di Costantino Vitagliano, è scomparsa dal cast di Tale e Quale Show? La Pierelli aveva superato brillantemente tutti i casting, ma qualcosa, alla fine, non è andato per il verso giusto.

Secondo TVBlog, restando in “lizza” pure Alex Belli (nonostante la smentita di the pipol tv che ha apostrofato l’indiscrezione come “fake news”) e le sorelle Selassiè.