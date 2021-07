Famosa influencer annuncia parto in diretta streaming per 12 mila euro: “Ho bisogno di fare soldi”

Una celebre influencer ha deciso di fare qualcosa per cui con molta probabilità sarà fortemente criticata: partorire in diretta. Lei si chiama Carla Bellucci ed è una influencer britannica di 39 anni con un seguito solo su Instagram di oltre 121 mila follower.

Famosa influencer annuncia parto in diretta streaming: ecco perché

Attualmente incinta, Carla Bellucci ha annunciato la volontà di partorire in diretta streaming. Se su Instagram gode di un ampio seguito, ancor di più sono coloro che la seguono su OnlyFans dove Carla è nota per i suoi “show” a pagamento senza censure.

Adesso, quindi, ha annunciato di voler partorire in diretta ovviamente anche in questo caso a pagamento, condividendo così un momento talmente importante ed intimo per un importo pari a 12 mila euro.

L’idea dell’influencer sarebbe nata dopo la richiesta di un fan che le avrebbe proposto 10 mila sterline in cambio del suo parto in diretta streaming, un’occasione che Carla avrebbe deciso di prendere al volo giustificando così la sua scelta:

Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi: io sono il mio business. Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno fosse una cosa fattibile. Mi sono detta: perchè no? Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati.

