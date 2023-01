Ormai da una settimana, quando si parla di Amici 22 non si fa che citare i fatti del Capodanno- gate, di quello che sarebbe (o non sarebbe) successo e delle clamorose eliminazioni che ne sono seguite. Ma anche dei ritorni altrettanto importanti, come quello di Cricca. Se in tanti sono stati felici (Guera a parte), c’è anche un ex eliminato da Amici 22 che invece ha sollevato una piccola polemica.

Ascanio contro Amici 22 dopo il ritorno di Cricca

Nella puntata di ieri del programma di Canale 5, Cricca è rientrato ufficialmente nella Scuola dopo un cambio eccezionale delle regole previste dal regolamento del talent di Maria De Filippi. Si è trattato di qualcosa di inedito e che, come spiegato dalla conduttrice non accadrà più.

Ma intanto a non essere stato d’accordo con la decisione della produzione e dei prof è stato Ascanio, uscito circa un paio di mesi fa quando perse la sfida contro la bravissima Angelina.

L’ex allievo ha manifestato qualche perplessità sul reintegro di Cricca, possibilità eccezionale che tuttavia non gli è stata concessa, sebbene anche lui si sia sempre comportato bene nella Scuola.

E così su TikTok è intervenuto nelle passate ore ironizzando ma al tempo stesso lanciando una stoccata alla produzione di Amici 22, come è possibile vedere nel video in apertura.