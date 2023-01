Valeria (“guera”) Mancini è stata eliminata da Amici 22. Al suo posto, dopo una sfida diretta, è rientrato Cricca lasciando tutti sotto shock (anche per la lezione di vita che ha dato alla sua rivale).

Cricca, dopo aver vinto la sfida, ha esclamato: “Che ti serva da lezione magari…”, lasciando anche Maria De Filippi sbigottita, come potete vedere nel video qui sotto:

Dopo la puntata e l’affaire di Capodanno, sono intervenuti due amici di Valeria.

La prima è Emma:

Ho iniziato a vedere amici solo per Valeria, chiaro, la tua amica entra in quello che è il sogno che ha da quando è piccola e tu sei felice per lei come se fossi lei, come se stessi realizzando il tuo di sogno.

Mi hanno sempre parlato di Amici come di un programma che realizza sogni. Mai avrei pensato di trovarmi davanti a ingiustizie e ad un programma che i sogni fosse in grado di distruggerli.

Il trattamento riservato a Valeria è ingiusto ed inconcepibile, prima di tutto perché di fronte ad una cosa del genere i video dovrebbero essere mandati in onda per chiarire i ruoli (situazione che seppur il programma volesse tenere nascosta è uscita alla luce da giorni), ma anche per la forza mediatica che il tutto ha.

O tutti o nessuno, non dovrebbero esistere differenze. Valeria meritava una sfida con la persona esterna che le era stata assegnata, non con una persona interna al programma con grande rapporto con i professori, e con una tale presenza mediatica e già un pubblico forte e fidelizzato (sia fuori che dentro).

Oggi non è solo il sogno di Valeria ad essere andato un po’ in frantumi, ma quello di tutte le persone che hanno sempre creduto nel programma e che hanno il sogno di partecipare, ma anche solo per chi lo guarda da casa sul divano affezionandosi ai concorrenti e ai loro sogni.

E tu, Valeria, non hai nemmeno bisogno di parlare, a te basta cantare che tutti si incantano a guardarti, come io la prima volta che ti ho conosciuta.

Il giudice di tutto dovrebbero essere le persone, e fuori da quello studio lo sono. Nella vita lo sono Ora, qui fuori, è GUERA. Prenditi il mondo!