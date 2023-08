Gli ex di Belen Rodriguez ‘alleati’: il gesto di Antonino Spinalbese e Stefano De Martino

Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, entrambi ex di Belen Rodriguez, da ex rivali in amore sono diventati a sorpresa alleati. A spiazzare era stato l’ex Vippone e padre della secondogenita della showgirl, il quale aveva messo il “segui” sul profilo Instagram dell’ex ballerino. A rendere ancora più croccante la notizia, il gesto di Stefano, che avrebbe ricambiato.

Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, si alleano

Da poche ore, dunque, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, i papà dei due figli di Belen Rodriguez, Luna Marì e Santiago, sono diventati “amici”, almeno sui social. La loro ‘alleanza’ non poteva non far chiacchierare gli amanti del gossip.

Il gesto social dei due ex della showgirl argentina arriva in concomitanza con il suo gesto social: Belen ha infatti postato oggi una serie di scatti che la vedono insieme a Elio Lorenzoni, secondo la cronaca rosa il suo nuovo compagno. Una sorta di provocazione, come evidente anche dalla frase della caption: “1, 2 , 3… scatenatevi”.

Belen ha poi postato anche un ultimo scatto insieme a Elio Lorenzoni risalente a dieci anni fa, a dimostrazione della loro pregressa conoscenza. Cosa avrà voluto dire?