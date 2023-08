Scorre buon sangue tra Antonino Spinalbese e Stefano De Martino? Degli ex di Belen Rodriguez, insieme, si sa relativamente pochissimo. Entrambi, comunque, hanno svolto egregiamente il loro ruolo di padre nei confronti di Santiago e Luna Marì.

Quando Antonino si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip, durante una chiacchierata con Giaele aveva parlato anche di Santiago: “Che rapporto ho con Santiago? E’ stato bellissimo…”, ha esclamato Antonino riferendosi al figlio di Belen e Stefano.

Giaele aveva chiesto anche chi avesse scelto il nome Luna Marì.

L’imprenditore ha svelato che Luna è stato scelto proprio da Santiago mentre Marì lo ha aggiunto lui.

Di contro, anche Stefano De Martino ha parlato della piccola Luna Marì intervistato da Oggi:

Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo.