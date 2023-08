Per diverse settimane il nome dell’ex Miss Italia, Carolina Stramare, è stato accostato a quello di Antonino Spinalbese, ex Vippone ma soprattutto ex compagno di Belen Rodriguez e padre della sua secondogenita. Nonostante le smentite il gossip ha proseguito ad associare i due nomi, fino ad oggi, quando l’ex reginetta di bellezza è uscita allo scoperto con il vero fidanzato.

Carolina Stramare, nessun flirt con Antonino (avvistato con Antonella?)

Sebbene sia sempre un nome celebre, il nuovo fidanzato di Carolina Stramare non sarebbe affatto Antonino, bensì Pietro Pellegri, calciatore del Torino nonché ex compagno di Victorija Mihajlovic.

Nonostante la grande riservatezza, è stata proprio la Stramare a fare le sue “presentazioni” ai follower, con una Instagram Story in cui sono entrambi immortalati. Lo stesso scatto è poi stato condiviso anche dal calciatore.

A proposito di Antonino Spinalbese, invece, pare che si sia reso protagonista nelle passate ore di un nuovo gossip che andrebbe a coinvolgere un’altra ex Vippona: Antonella Fiordelisi. I due si sarebbero ritrovati, secondo alcune segnalazioni social, nel medesimo locale in Sardegna.

Ovviamente il tutto sarebbe da prendere con le pinze, dal momento che si tratterebbe solo di rumors diffusi in rete ed anche se fosse non si tratterebbe necessariamente di un flirt in corso, come ipotizzato da qualcuno.