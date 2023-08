Perchè è finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? In tanti avrebbero attribuito la terza clamorosa fine del matrimonio tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici alla nuova frequentazione da parte di lei con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Eppure, a quanto pare, le cose potrebbero essere andate in maniera del tutto differente.

Belen Rodriguez e le “corna” social: il gesto non passa inosservato

E se Stefano avesse tradito Belen? La prova l’avrebbe postata proprio la Rodriguez sui social con un post esplicito che svelerebbe cosa avrebbe portato alla fine della relazione tra lei e De Martino.

Nel filmato in questione si vede un branco di cervi, tutti dotati di lunghe corna. Un messaggio chiaro al quale la showgirl non avrebbe allegato alcun commento ma al quale sarebbero giunti i like di alcuni volti noti esemplari, tra cui Emma Marrone, ex di Stefano, e Sabrina Ferilli.

Ma non è tutto, poiché a conferma di quello che per tanti sarebbe stato un vero e proprio tradimento a scapito di Belen, anche una storia di quest’ultima, in cui fa un gesto molto chiaro, toccandosi la testa (video in apertura).