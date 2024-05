Come sta Fedez? “Stato di salute aggravato”, interviene lo staff: giallo sul ricovero

Preoccupano le notizie sullo stato di salute di Fedez. Come sta il rapper? Interviene lo staff

Dopo le voci sull’assenza di Fedez nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, in onda stasera in tv, è accresciuta sempre di più l’ansia attorno alle sue reali condizioni di salute. La Rai ha giustificato la sua assenza parlando di problemi di salute, senza aggiungere altri dettagli, giunti però oggi attraverso il suo staff e ripresi dall’agenzia di stampa Ansa.

Come sta Fedez? “Stato di salute aggravato”, le nuove indiscrezioni

Come sta davvero Fedez? Lo staff del rapper avrebbe aggiunto alcuni dettagli che l’Ansa ha riferito proprio in queste ore. Ecco cosa si legge in merito:

Lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento.

Fabrizio Corona aveva parlato su Dillinger News di un trasporto d’urgenza al pronto soccorso, ma in merito ad un possibile ricovero di Fedez resta il giallo. Ecco ancora cosa scrive l’Ansa:

Non si ha però al momento conferma dell’ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni.

La replica di Fedez

In questi minuti Fedez è intervenuto per dire la sua sul suo stato di salute, confermando di fatto qualche problema negli ultimi giorni ma smentendo la gravità della situazione: