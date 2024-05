Stasera in Tv, guida ai programmi di oggi 20 maggio 2024: Marconi sfida Io Canto Family

Cosa c’è stasera in Tv? La guida ai programmi Rai e Mediaset in prima serata di oggi, lunedì 20 maggio 2024

Ecco la guida dedicata ai programmi in onda stasera in tv, lunedì 20 maggio 2024. Come da tradizione, ci attende una programmazione particolarmente ricca che prevede da una parte la miniserie di Rai1 Marconi L’uomo che ha connesso il mondo e dall’altra, sulla rete opposta Canale 5, la prima puntata Io Canto Family.

Stasera in Tv, guida programmi Mediaset oggi 20 maggio 2024

Canale 5, Io Canto Family: Michelle Hunziker conduce la versione “family” del talent musicale Io Canto: protagoniste saranno 12 famiglie pronte a sfidarsi in una gara ricca di emozioni, con tanta musica, spettacolo e divertimento.

Italia 1, Io sono vendetta: film del 2016, genere azione, con John Travolta, Amanda Schull, Rebecca De Mornay, Christopher Meloni, Sam Trammell, David Hutchison, Patrick St. Esprit, Luis Da Silva Jr., Doris Morgado, Melissa Bolona. Ingegnere disoccupato, Stanley Hill assiste all’omicidio della moglie Vivian in un parcheggio. Devastato dal senso di colpa, è ossessionato dall’immagine di Vivian che muore tra le sue braccia e, quando il detective Gibson e gli altri poliziotti corrotti si mostrano incapaci e disinteressati a garantirgli giustizia, si rivolge al vecchio amico Dennis…

Rete 4, Quarta Repubblica: Nicola Porro conduce una nuova puntata del programma che affronta temi di attualità, politica ed economia, insieme ai suoi ospiti.

Guida programmi Rai oggi 20 maggio 2024

Rai1, Marconi L’uomo che ha connesso il mondo: miniserie con Stefano Accorsi, ambientata nel 1937. Guglielmo Marconi, ormai inventore di fama mondiale, concede un’intervista a Isabella Gordon dove ripercorre la sua vita. Ma non sa che la giornalista è una spia del regime fascista.

Rai2, Da vicino nessuno è normale: il nuovo show di Alessandro Cattelan che, attraverso monologhi comici, candid camera, esperimenti sociali e interazioni con il pubblico passa in rassegna in modo divertente e originale le piccole e grandi idiosincrasie degli Italiani.

Rai3, Farwest: Salvo Sottile conduce la nuova puntata all’insegna di storie, inchieste, approfondimenti, interviste, tra collegamenti e testimonianze live.

Gli altri programmi stasera in Tv

Su La7 Piazzapulita presenta 100 minuti, programma di inchieste con Corrado Formigli e Alberto Narazzini. Su Nove Paolo Conticini conduce Cash or Trash Speciale Prime Time – Arti e mestieri, portandoci alla scoperta degli oggetti più interessanti. Su TV8 in onda il nuovo episodio della terza stagione di Gialappa Show.