Fedez non sarà ospite nella prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, in onda nella prima serata di oggi su Rai2. I motivi? A quanto pare, ufficialmente, avrebbero a che fare con “problemi di salute”.

In realtà, già diversi giorni fa era emersa l’indiscrezione secondo la quale Fedez non sarebbe stato presente in puntata. Un dietrofront improvviso e in qualche modo inspiegabile, forse legato ai fatti connessi al discusso caso Iovino.

Poi, la nota ufficiale della Rai, che tramite il suo ufficio stampa giustificava così l’assenza di Fedez:

Come concordato con l’ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2.

Ma cosa è successo davvero? Ad intervenire è stato Fabrizio Corona tramite Dillinger News:

Viale Mazzini con una nota piuttosto chiara ha notificato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per “motivi di salute”.

Ma dopo la bufera mediatica che ha travolto il rapper per la rissa con Iovino – che abbiamo chiarito su questo giornale – tutti pensavamo che i motivi relativi alla sua assenza fossero in realtà legati agli imbarazzi che avrebbe creato alla tv pubblica a causa dell’indagine in corso per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione: Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2.