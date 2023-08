“Dimmi, amore”: Stefano De Martino in barca con una misteriosa donna, chi è? Spunta una voce

Stefano De Martino innamorato? Negli ultimi giorni, dopo gli scatti di Belen Rodriguez insieme all’imprenditore Elio Lorenzoni, sono emerse anche le voci di una possibile liason tra Stefano ed una giovane e famosa donna (svelate da Fabrizio Corona). Adesso spunta un piccolo indizio che potrebbe confermare i rumors.

Stefano De Martino, nuovo flirt? La misteriosa voce femminile

Nelle ultime ore Stefano De Martino ha trascorso alcuni momenti di relax a bordo della sua barca. Il tutto è stato documentato dallo stesso ex ballerino che ha postato su Instagram un video con una visuale mozzafiato dalla sua imbarcazione.

Se all’apparenza sembrava aver condiviso un suo momento in solitaria in barca, all’improvviso una voce femminile si inserisce nella scena con un sorprendente: “Dimmi, amore”. Chi sarà la donna in barca con Stefano?

Proprio l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, aveva svelato il presunto flirt in corso avanzando anche il nome della presunta nuova fiamma del volto di punta di Rai2:

Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso.