Lo scorso sabato, in prima serata, abbiamo assistito alla finale del Serale di Amici 23 che ha incoronato vincitrice dell’edizione Sarah Toscano. Una bella soddisfazione per l’allieva di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, la quale ha visto realizzare il suo grande sogno.

Intervistata da Massimo Galanto per TvBlog.it a poche ore dalla vittoria, Sarah Toscano ha svelato alcuni retroscena legati al suo trionfo ed ha parlato dei suoi progetti futuri e dei suoi sogni.

La prima persona che ha potuto incontrare dopo la proclamazione in diretta del titolo di vincitore di Amici 23 è stata la sorella, che vivendo a Roma ha potuto subito riabbracciare:

Appena ho ripreso il cellulare in mano abbiamo chiamato la mia famiglia: mamma, papà e nonna. Non ricordo nulla di quella chiamata, ma abbiamo urlato di gioia tutto il tempo.

Il suo sogno nel cassetto? Un featuring con Ultimo:

Ovviamente tra i suoi desideri non può mancare Sanremo 2025:

Sarebbe un grandissimo onore, mi farebbe piacere. Per adesso però non so cosa mi aspetta nel futuro.