Anita Olivieri è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo la sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, l’ex gieffina ha deciso di prendere una decisione importante, che ha comunicato nelle passate ore sui social.

Di recente, Anita Olivieri è stata protagonista di alcune frecciatine rivolte in particolar modo a Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, suoi ex inquilini durante la partecipazione al Grande Fratello. Proprio le sue esternazioni hanno contribuito a creare un clima di odio sui social nei confronti della Olivieri.

Le critiche nei confronti dell’ex gieffina non sono mancate, motivo per il quale, in un recente video postato sulla sua pagina Instagram, Anita ha voluto riferire la sua decisione di prendersi momentaneamente una pausa dai social, motivando la sua scelta (il video in apertura):

Ci tenevo a ringraziare tantissimo tutte quelle persone singole e non che in queste settimane, in questi giorni, oltre ad aver supportato mio fratello, mi hanno mandato dei pensieri, dei regali, delle lettere, dei messaggi… Insomma, tutte quelle persone che mi supportano, mi vogliono bene e mi seguono. Vi ringrazio perché non è scontato, io leggo tutto. Nonostante vi avessi detto che non avevo bisogno di niente voi avete continuato imperterriti. Però vi ringrazio perché ovviamente fa piacere, vedo che sono cose pensate, so che siete felici anche voi nel farle, quindi sono felice.

Ho capito che fuori ci sono anche brave persone quindi sono contenta. Però, ecco, ragazzi, purtroppo per me non è un momento facile, è un periodo complicato quindi non sarò molto attiva sui social nonostante stia per partire. Ho veramente bisogno di prendermi del tempo per me e godermi i miei momenti. Quindi vi ringrazio, vi mando un bacio enorme e ci sentiamo e vediamo presto.