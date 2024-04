Anita Olivieri dopo il Grande Fratello sta riformulando la sua vita (compresa la popolarità acquisita con il reality show). Per questo motivo è voluta intervenire parlando pure di Alessio Falsone.

Anita ha aperto le danze facendo delle precisazioni in merito alle sue parole legate ad i fan e la popolarità una volta fuori dal Grande Fratello:

Quando tu non vuoi diventare qualcuno e non vuoi essere famosa, hai paura, io avevo paura, penso sia lecito, quindi quando fai un programma del genere hai una visibilità maggiore rispetto a una persona normale, poi potete insultarmi quanto vi pare, ma io ho fatto foto, mi sono fermata a parlare con le persone, ad ascoltare le loro storie, io amo le persone e se mi fermano mi inginocchio perché non penso di essere diventata qualcuno, quindi potete dire quello che volete perché la realtà è lontana.

Quindi ripeto la mia era una semplice considerazione, che poi io pensavo di essere a casa mia e non pensavo al fatto che ci fossero milioni di persone ad analizzare ogni micro cosa, io non recitavo, ero io e mi chiedevo cosa sarebbe successo.

Io ho proprio bisogno di avere il tempo per me stessa e avevo semplicemente paura che tutte queste cose potessero essere limitate dal fatto di essere sotto l’occhio per un periodo e sta di fatto che con Alessio ci è capitato che dei paparazzi ci avessero rincorso al cinema.

Io sono una persona estremamente indipendente e solitaria, ho bisogno di prendermi dei momenti per me, come andare al cinema da sola, andare al ristorante da sola, cose che sono anomale e magari non tutti fanno da soli.

Io stavo facendo un discorso molto complesso, su ciò che mi sarebbe potuto succedere, stavo esprimendo un pensiero, stavo facendo una considerazione con lui sul fatto che io non avessi esperienza su queste cose, non è che stavo lì a dire sono Angelina Jolie, che pa*le le persone.

Quello era un discorso lungo che stavo facendo con Massimiliano, poi è ovvio che se uno vuole insultarmi trova qualunque modo e mezzo, quindi non serve che io dica che le persone mi rompono o non mi rompono, perché qualunque cosa io faccia comunque mi insultano, quindi chi vuole ascoltare il discorso penso ci possa arrivare.

E in merito alla possibilità di vederla all’Isola dei Famosi ha spiegato:

Penso di sì, ma in generale, per vivere allo stato brado e vedere se campo.

Io e mio fratello abbiamo parlato tanto dell’Isola. Non come programma, come concetto. Penso sia un’esperienza incredibile, sono lussi che la vita non ti concede, alla fine torni all’origine della vita. E poi c’è Cast Away e Wilson.

Anita Olivieri ha svelato cosa le piace maggiormente di Alessio Falsone:

Tante. Quella che mi ha fatto più effetto è stata “tu sei il mio Grande Fratello” “tu sei il mio significato”.

E una cosa forte da dire, e non è dovuta. Ho capito cosa intendesse. E una persona consapevole, umile e conferisce sempre i meriti alle cose quando li vede, è un valore immenso. Non è una persona invidiosa, quando vede il bello lui lo esalta, in ogni cosa. Comunque è un romanticone mi ha valangato di parole meravigliose.

Io sono in una fase della mia vita in cui vivo e lascio vivere e non credo che Alessio sia in grado di prendermi in giro perché sono una persona molto consapevole e molto lucida, soprattutto uscendo da situazioni complicate della mia vita, non sono persa, non è che sto lì con gli occhi a cuore che non ragiono.

Vi dirò di più perché io non sono morbosa, invidiosa, quindi perché sprecare la vita a fingere… lo puoi fare, ma non ha senso, soprattutto per persone come me e Alessio. Lui è entrato single, con il suo carattere, estremamente espansivo, che piace, ci sa fare, gli si può dire tutto, ma ci sa fare e se vuole una cosa se la prende.

Ha fatto il provola, quello che doveva fare e poi banalmente ha deciso, ha visto i feedback, ha imparato a conoscere e io ho visto anche i video di come mi guardava perché dentro non me ne rendevo conto.

A me piace tutto. I suoi difetti, perché li ha anche se dice di no, sono la cosa più bella di lui, divento matta. A essere perfetti sono buoni tutti, poi esteticamente è proprio un problema Alessio, mi crea un problema.

Non so che dire… poi il carattere, io ho sempre detto che l’estetica non la guardo mai. Io non ti vedo fisicamente, io inizio a vederti quando mi prendi la testa e lui proprio mi ha attaccato la testa come una piovra e allora gli ho visto anche gli occhi, la mascella, le braccia, tutto… mi sento male.