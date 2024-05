Quando finisce Uomini e Donne? Ultima puntata in onda: scelta di Daniele e decisione di Ida Platano

Anche questa stagione di Uomini e Donne sta per giungere al termine: quando andrà in onda l’ultima puntata? La pausa estiva è ormai alle porte e quella appena iniziata sarà l’ultima settimana poiché l’appuntamento finale è fissato per venerdì 24 maggio.

Uomini e Donne, quando vedremo l’ultima puntata

Ultimi appuntamenti in programma per i fan del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Mancano solo poche puntate prima della fine della stagione, ma stando alle anticipazioni, gli spettatori non saranno lasciati del tutto a bocca asciutta, in quanto assisteranno alla scelta di Daniele Paudice ed al possibile chiarimento tra Ida Platano e Mario Cusitore.

Il longevo programma del pomeriggio di Canale 5 basato sui troni classico e over sta per far calare il sipario sulla stagione in corso. Dopo aver assistito alle varie esterne e alle vicende dei protagonisti, tra discussioni e decisioni non semplici, l’ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda il prossimo venerdì 24 maggio.

Tuttavia ci attende una settimana all’insegna dei colpi di scena, come emerso dalle anticipazioni relative alle ultime registrazioni della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Attesissima la scelta di Daniele, che concluderà il suo percorso con la decisione di uscire dallo studio insieme alla corteggiatrice Gaia Gigli. Colpi di scena attesi anche sul fronte del trono di Ida Platano che, dopo lo scontro con Mario potrebbe concedergli un chiarimento: la dama sarà ancora disposta a credergli?