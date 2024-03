Daniele Paudice, nuovo tronista di Uomini e Donne è amico di un amatissimo volto della Tv: le prove social

Daniele Paudice e l’amicizia tra il nuovo tronista di Uomini e Donne e Stefano De Martino (e non solo)

Nell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne abbiamo finalmente fatto la conoscenza di Daniele Paudice, nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi. Ma lo sapevate che il ragazzo è un amico di un noto ed amatissimo volto televisivo? Stiamo parlando di Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. A provarlo sono alcuni dettagli scovati sui social. E De Martino non sarebbe la sola conoscenza “Vip” di Daniele.

Daniele Paudice e Stefano De Martino sono amici

Daniele Paudice da poche ore è ufficialmente il nuovo protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Il trentatreenne napoletano, dopo aver vissuto per sei anni in America ha fatto ritorno nella sua Napoli e da dieci anni lavora nel mondo della moda. Oggi ha deciso di dare spazio all’amore e concedersi la possibilità di trovare l’anima gemella a Uomini e Donne.

In attesa di vederlo alle prese con le varie conoscenze e le esterne del trono di Uomini e Donne, sono trapelati alcuni dettagli sulla sua vita privata, a partire dalle sue conoscenze famose. A quanto pare, infatti, il neo tronista sarebbe amico di Stefano De Martino. I due, oltre a seguirsi a vicenda su Instagram, avrebbero trascorso anche dei momenti insieme, come dimostrato da alcuni scatti social.

Scrutando bene i loro profili, infatti, emergono foto in cui proprio Stefano appare taggato in una foto del tronista Daniele. Nello scatto è presente anche Paudice, sebbene sia visibile solo il suo braccio tatuato. Lo stesso Daniele però commenta ironicamente:

Anch’io sto bene in questa foto, grazie ragazzi.

Come dicevamo però, Stefano non sarebbe la sola conoscenza “Vip”, in quanto alcuni attenti utenti del web avrebbero scovato anche una conoscenza tra Daniele e l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino.