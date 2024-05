Kate Middleton e il tumore: come sta? “Battaglia sempre più difficile”

Sono passati pochi mesi da quando Kate Middleton ha annunciato al mondo intero di avere un tumore. Era lo scorso marzo quando, con un video, la principessa, moglie dell’erede al trono William d’Inghilterra, si rese protagonista della notizia che sconvolse tutti. Ma come sta oggi Kate? Nelle ultime ore sono giunti alcuni importanti aggiornamenti sul suo stato di salute.

Kate Middleton, come sta dopo l’annuncio del tumore

Nella giornata di oggi, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Kensington Palace avrebbe pubblicato un raro messaggio aggiornando sulle condizioni di salute della principessa di Galles. A quanto pare, per Kate Middleton, attualmente sottoposta ad un trattamento di chemioterapia, non è previsto per il momento un ritorno agli impegni pubblici.

La notizia, ovviamente, ha contribuito senza dubbio ad alimentare una certa ansia in merito alle sue reali condizioni. La Bbc ha ripreso le parole di un portavoce di Kensington Palace che ha fatto sapere:

Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico.

Stando alle indiscrezioni, pare proprio che il ritorno al lavoro di Middleton non sia imminente. Ad ogni modo è stato sottolineato che Kate starebbe seguendo, seppur a distanza, le attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, riguardanti il sostegno alla maternità e alla prima infanzia.

Intanto, la battaglia di Kate Middleton contro il tumore prosegue e dopo gli aggiornamenti di Kensington Palace sono giunti anche i pettegolezzi. Una fonte vicina a Palazzo ha infatti svelato che la battaglia della principessa “purtroppo sta diventando sempre più difficile”.

Gli effetti della chemioterapia – nausea e stanchezza – si sarebbero fatti sentire. Kate inoltre avrebbe perso peso e capelli e starebbe facendo di tutto per non far trapelare il suo malessere ai figli. Al suo fianco, ovviamente, non manca William. Ecco cosa hanno svelato fonti vicine alla corte: