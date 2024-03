Harry e Meghan, il messaggio a Kate Middleton dopo l’annuncio del tumore: intervengono Re Carlo e il fratello

Dopo l’annuncio shock di Kate Middleton sulla sua malattia, durante il quale ha svelato di avere un tumore, non sono mancate le reazioni da parte della famiglia reale e non solo. I primi ad intervenire sono stati i cognati Harry e Meghan Markle.

Kate Middleton: i messaggi di Harry e Meghan, re Carlo e del fratello James

Il Duca e la Duchessa del Sussex erano all’oscuro sulle condizioni di salute di Kate, principessa del Galles. Proprio poche ore prima dell’annuncio del tumore, Harry e Meghan erano stati avvistati pubblicamente in quanto impegnati a un evento a San Francisco.

Poco dopo il video annuncio di Kate, è arrivato anche il messaggio ufficiale di Harry e Meghan tramite il loro portavoce. Ecco cosa recita la breve nota:

Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, sperando che possano farlo privatamente e in pace.

Non sono mancate, ovviamente, le parole di Re Carlo III, tra i primissimi a commentare la notizia che ha sconvolto tutti. Carlo si è detto “orgoglioso di Catherine, principessa del Galles, per il suo coraggio nel parlare come ha fatto”, come riferito da un portavoce di Buckingham Palace.

Il re, si legge nel comunicato, è “rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora nelle ultime settimane”. Come aggiunto dal portavoce, inoltre, il Re e la Regina Camilla “continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile”. Lo stesso Carlo è in cura per un cancro, annunciato il 5 febbraio scorso.

Infine, è arrivato anche il messaggio da parte del fratello minore di Kate Middleton, James, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto al fianco di sua sorella, scrivendo: