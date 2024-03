“Ho un tumore”, Kate Middleton svela cosa le sta succedendo 

Seduta su una panchina a Windsor, Kate Middleton ha svelato di avere un tumore. Dopo aver ringraziato il marito, il principe William, per il suo sostegno, la principessa ha anche detto di aver dato la notizia ai figli George, Charlotte e Louis.

“Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento”, ha dichiarato la principessa.

Poi ha aggiunto:

La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene.

Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia.

Kate Middleton ha proseguito:

Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come lo è l’amore, il sostegno e la gentilezza che è stato dimostrato da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi.

Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutte quelle vite colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore, non perdete la fede o la speranza. Non siete soli.