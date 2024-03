“No pasa nada”, ricordate questa mitica frase pronunciata a C’è posta per te? Faceva parte della storia tra Flavia e Gianmarco e lei, dopo aver visto il fidanzato “pentito” ha comunque chiuso la busta. Flavia e Gianmarco, dopo C’è posta per te il colpo di scena I fan di C’è Posta per Te si sono …

Leggi tutto “Flavia e Gianmarco, dopo C’è posta per te il colpo di scena – VIDEO”