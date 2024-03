Oroscopo Paolo Fox, primavera 2024: le previsioni per tutti i segni per aprile, maggio e giugno

Nel pomeriggio di ieri Paolo Fox, ospite di Francesca Fialdini, ha stilato l’oroscopo della primavera 2024 per tutti i segni. Nello studio di Da noi a ruota libera, il noto astrologo ha svelato cosa accadrà nei prossimi mesi – aprile, maggio e giugno – dando i suoi consueti e sempre mirati consigli. Come procederà la stagione primaverile? Scopriamo i voti dati per amore, lavoro e benessere, dall’Ariete ai Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, primavera 2024: previsioni Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Amore 5, lavoro 4 e benessere 4. Aprile con Sole e Mercurio nel segno, chi vi ferma più? Riflettete di più prima di agire però. Questo può essere un problema nel lavoro ma anche in amore se qualcuno vi dice no. Posso dire matrimoni e figli? Questo è un periodo molto buono.

Toro – Amore 4, lavoro 4 e benessere 3. Giove è nel segno. Giove rappresenta una luce ed anche le questioni legali e quando hai un pianeta del genere nel tuo spazio zodiacale, o risolvi vecchi problemi accumulati, oppure se hai dei progetti li devi sviluppare. Maggio sarà un mese molto importante per i nati Toro, anche per chi ha vissuto tensioni in amore. Avrete molte cose da fare. Non tornate indietro e non siate troppo tradizionalisti.

Gemelli – Amore 3, lavoro 4 e benessere 4. L’amore è un po’ un problema. Venere ha iniziato un transito polemico. Forse avete finito la pazienza. Attenzione perché fate spesso i dispetti. Lavoro e benessere ok.

Le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Amore 3, lavoro 4 e benessere 4. Si parte un po’ sottotono, perché questo segno deve pensare al lavoro e a fare delle richieste. Aprile è da combattenti. Se voi avete un amore, tenetelo lì, bello protetto. Cercate di non dare spazio a progetti e pensieri negativi all’inizio di aprile. Poi da maggio datevi da fare. Su tre mesi non sono tutti rose e fiori quindi bisogna essere cauti. Sul lavoro ci sono grandi novità. I nati Cancro potrebbero avere due anni di forza. Sentite dentro di voi che le cose stanno cambiando e vi sentite molto meglio.

Leone – Amore 3, lavoro 4, benessere 5. Uscite da una fase complicata dal punto di vista professionale. Avete vinto tante sfide ma già ve ne proponete delle altre nuove. Attenzione a chi vi fa i conti in tasca e state attenti a pagare tutto. Nei sentimenti, aprile sarà un mese molto ricettivo ma a maggio potrebbe esserci una retrocessione.

Vergine – Amore 5, lavoro e benessere 4. E’ uno dei segni più protetti in questo momento. Avete un Saturno in opposizione, quindi alcune questioni non sono più gestibili e dovete tagliare alcuni ponti, Giove è in buon aspetto, quindi si cade in piedi. Voi avete la mente in funzione anche di notte e questo può portare a dei problemi sulle scelte da prendere. Però è sempre meglio avere dubbi tra più proposte, che non avere nulla. Non pensate solo ai conti.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Scorpione e Sagittario per la primavera 2024

Bilancia – Amore 3, lavoro 4 e benessere 3. Voi in amore siete molto esigenti. Siete degli esteti e amate l’armonia. Cercate persone piene di armonia e che abbiano qualcosa da darvi a livello emotivo e non è facile trovarle oggi. Per le coppie ci sono state delle crisi all’inizio dell’anno e saranno forse alla ricerca di qualcosa in più. Il cielo migliore arriva da giugno. Il lavoro va bene e ci saranno cambiamenti e novità. Avete però qualche ansia. Se fate in modo che questa tensione entri nella vostra vita, poi state male. Circondatevi di cose belle, fate viaggi.

Scorpione – Amore 3, lavoro 4, benessere 3. Tribolate spesso, siete combattenti. Se avete un rancore non lo smaltite rapidamente. Vivere di rancori però può produrre l’incapacità di vivere il presente e la mancata speranza di godersi il futuro. Forse siete anche un po’ annoiati, avete un Giove in opposizione che non lo sarà a partire da giugno.

Sagittario – Amore 4, lavoro 3, benessere 4. Periodo dubbioso per il lavoro. Da giugno ci sarà una particolare situazione planetaria: Giove e Saturno avranno un aspetto complesso. Questo significa che molti di voi entro maggio dovranno decidere cosa fare e come orientarsi. Concentratevi molto durante questa primavera e non sbandate. L’amore però vola, avete tanti spasimanti. E se siete sposati?

Previsioni Paolo Fox: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Amore 4, lavoro 5 e benessere 3. Siete spesso carichi di cose da fare e vi ritrovate adulti già da adolescenti. Questo è un periodo di grandi responsabilità e siete un po’ sotto pressione. Siete un po’ agitati. Ma chi vi butta giù? Amore forte soprattutto alla fine di aprile.

Acquario – Amore 3, lavoro 4 e benessere 5. Questo segno non ama i vincoli, vuole sempre vie di fuga. Amate le persone che vi amano. Per il lavoro buone novità da giugno.

Pesci – Amore 5, lavoro 3 e benessere 4. Periodo fortunato per l’amore. Aprite le porte ai sentimenti. Nel lavoro c’è qualcosa da rivedere e da giugno dovrete stare attenti a non creare dei problemi. Accettate le proposte entro fine maggio. Per il benessere, siete degli artisti nati, cercate di vedere cose che vi piacciono. E’ il momento giusto per crescere dentro.