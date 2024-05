Chi è Penelope di Bridgerton 3? Tutto sull’attrice Nicola Coughlan: fidanzato e critiche social sul peso

In Bridgerton 3, Penelope Featherington è interpretata dall’attrice Nicola Coughlan. Penelope è un personaggio centrale nella serie e nel terzo libro della saga di Julia Quinn. Nella serie TV, Penelope è conosciuta per essere la migliore amica di Eloise Bridgerton e, segretamente, la misteriosa Lady Whistledown, la narratrice e scrittrice di pettegolezzi che svela i segreti dell’alta società londinese.

Chi è la Penelope di Bridgerton 3? Conosciamo Nicola Coughlan

La terza stagione di Bridgerton si concentra maggiormente sulla sua storia d’amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton e sulla sua evoluzione personale e sociale. L’attrice Nicola Coughlan è diventata così la nuova regina di cuori di Bridgerton 3.

Di origine irlandese, 37 anni, Nicola interpreta Penelope Featherington e la misteriosa Lady Whistledown. I fan ora possono scoprire cosa riserva il futuro ai Polin (acronimo di Colin e Penelope), la nuova coppia protagonista interpretata da Luke Newton e dalla vivace Coughlan. Ma chi è questa carismatica e originale nuova star, appassionata di moda, allergica ai social media e molto riservata sulla sua vita privata?

Chi è Nicola Coughlan, la Penelope di Bridgerton 3

Nata nel 1987 a Galway, in Irlanda, è la figlia più giovane di un ufficiale dell’esercito e di una casalinga. Fin da bambina ha sempre voluto fare l’attrice, ma i suoi inizi non sono stati facili. A causa del suo aspetto giovanile, le venivano spesso offerti solo ruoli di bambine e adolescenti.

Dopo aver studiato letteratura inglese, non è stata ammessa a due prestigiose scuole di recitazione. Per mantenersi, ha fatto diversi lavori: commessa in un negozio di dolci, gelataia e impiegata in un negozio di ottica:

Ho svolto un milione di lavori diversi, vissuto in posti diversi, in case condivise terribili con la muffa sui muri.

Grazie al ruolo dell’impertinente Clare Devlin nella serie Derry Girls, ambientata nell’Irlanda del Nord, è finalmente riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico.

Nonostante abbia raggiunto una certa stabilità economica, la sua situazione finanziaria le provoca ancora ansia:

Dovevo ripagare i prestiti studenteschi, lavoravo con il salario minimo e l’affitto era così alto. Questa paura è ancora presente. Quindi, per me, essere su un set è un privilegio, fare un’audizione è un privilegio perché per anni non sono nemmeno riuscita a iscrivermi a un’audizione.

I suoi profili social sono pieni di foto che raccontano la sua passione per la moda. Dai look sofisticati per le serate mondane ai numerosi cambi d’abito sul set di Bridgerton, ogni occasione è buona per indossare un bel vestito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELLE Nederland (@elle_nl)

In passato ha più volte cancellato il suo account Twitter per via dei commenti sgradevoli sul suo aspetto. Le critiche sul suo peso, lontano dagli standard di magrezza dello showbiz, hanno avuto un effetto devastante sulla sua autostima. Ha chiesto ai follower di Instagram di non commentare il suo corpo, ma di apprezzarla per la sua recitazione:

È difficile sopportare migliaia di opinioni sul tuo aspetto ogni giorno […] Tutto ciò che mi interessa è il lavoro, se perdo peso o ingrasso non sono affari di nessuno. Cerco di recitare bene e voglio essere giudicata per quello.

La vita privata dell’attrice è volutamente avvolta nel mistero. Attualmente non si sa se abbia un fidanzato, ma in passato sembra che abbia avuto una relazione con l’attore britannico Laurie Kynaston, conosciuto sul set di Derry Girls. Durante il tour promozionale della terza stagione di Bridgerton, Nicola Coughlan e Luke Newton sono apparsi molto affiatati.

Una fonte vicina ai due attori ha confermato che tra loro c’è solo una forte amicizia e complicità professionale. Le scene sensuali tra Colin e Penelope dimostrano una chimica e intesa non comune, anche se i due hanno dichiarato di non aver mai provato imbarazzo, come un gioco tra amici.