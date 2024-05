La verità sull’assenza di Fedez da Cattelan, il conduttore interviene: “Varie ricostruzioni”

Alessandro Cattelan ha esordito ieri nel suo nuovo show Da vicino nessuno è normale, in onda nella prima serata di Rai2. Il padrone di casa avrebbe dovuto accogliere Fedez nella sua prima puntata, ma l’ospitata è poi saltata, come emerso nei giorni scorsi. Ufficialmente, secondo il comunicato Rai, per motivi di salute.

Fedez assente da Cattelan, parla il conduttore

Nelle ore precedenti alla messa in onda della trasmissione, si sono susseguite diverse indiscrezioni sullo stato di salute di Fedez, con un suo intervento social in cui smentiva la gravità delle sue condizioni. Ma qual è la verità sulla mancata ospitata da Cattelan? A prendere la parola è stato lo stesso conduttore, che ha spiegato i reali motivi dell’assenza del rapper.

Fedez nel weekend che ha preceduto la messa in onda della prima puntata dello show di Cattelan avrebbe avuto realmente dei problemi di salute, tali da aver fatto saltare i suoi impegni professionali. Alessandro Cattelan, ieri sera, ha dedicato una breve parentesi relativa all’assenza dell’ex marito di Chiara Ferragni:

Ha avuto un problema di salute, rimettiti presto. Gli mandiamo un saluto. Sulla sua presenza ci sono state varie ricostruzioni. Siamo partiti da poco, avete visto l’atmosfera che vogliamo regalarvi. È un programma in cui il pubblico è protagonista. Non è un programma di interviste. […] Tornando agli ospiti, loro si mettono a disposizione del pubblico. Fedez è stata una delle prime persone che ho invitato, avevamo un’idea per lui. Lui si era prestato, volevamo mandarlo a sorpresa a un matrimonio. Negli ultimi giorni è cambiato il mood e quell’idea non andava più bene. È venuta in mente un’altra idea. Quando Federico fa qualcosa, tutti ne parlano. E se non lo fanno gli altri, lo fa lui. Attraverso il telefono. Abbiamo pensato di portare una performance alla Marina Abramovich. Volevamo fare la stessa cosa con Fedez. Vi racconto questo per evitare ricostruzioni varie. Facciamo un in bocca al lupo a Fedez, rimettiti presto.

Cattelan, dunque, ha svelato cosa aveva in mente di realizzare con Fedez ed ha voluto mettere a tacere tutte le voci e le ricostruzioni che si sono susseguite alla vigilia della partenza del suo nuovo programma.