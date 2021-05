Con la loro vittoria all’Eurovision (con tanto di inutili polemiche annesse), i Maneskin hanno riportato l’Italia in cima alla manifestazione canora europea. Dopo 31 anni, dunque, la canzone “Zitti e buoni” ha permesso di segnare la terza vittoria nella manifestazione canora dopo la prima volta avvenuta nel 1964 con Gigliola Cinquetti e poi nel 1990 con Toto Cutugno. L’Eurovision 2022, dunque, si svolgerà in Italia ma dove esattamente?

Eurovision 2022 in Italia: in quale città si terrà?

L’edizione dell’Eurovision che si è appena conclusa si è svolta a Rotterdam, in Olanda. Secondo il regolamento, il Paese vincente dovrà ospitare la successiva manifestazione e grazie alla vittoria dei Maneskin sarà proprio l’Italia ad accogliere l’edizione 2022.

In merito sono già partite le previsioni sulla città italiana che ospiterà l’evento. Il Riformista scrive in merito:

Il piatto è ricco. Girano alcune voci. Si apre una contesa che sarà risolta nei prossimi mesi. A orientarsi tornano utili le parole del vice direttore di Rai1 Claudio Fasulo. “Riguardo la leggenda metropolitana della Rai che spera di non vincere l’ESC, la risposta è negativa. Noi speriamo di vincere – aveva detto Fasulo nella conferenza stampa prima della finale – come si fa in tutte le competizioni. A noi piacerebbe molto ospitare il più grande evento musicale del mondo. Saremmo orgogliosi di farlo tra le nostre mura tricolori. Durante l’anno in cui Francesco Gabbani fu il favorito, prima di andare a Kiev, organizzammo un paio di riunioni in caso di una sua vittoria. La migliore ipotesi fu Torino. Non so se possa essere la migliore ipotesi anche oggi. Con la creatività si può arrivare dopo non si può arrivare con il denaro”.

Anche il direttore Stefano Coletta aveva espresso il desiderio di poter vedere l’evento in Italia, ed infatti così sarà.

Dopo la vittoria nel 1964 con Non ho l’età (per amarti) di Gigliola Cinquetti, il contest si tenne a Napoli, al Centro Rai. Dopo la vittoria nel 1990 di Toto Cotugno con Insieme, l’edizione del 1991 si tenne allo Studio 15 di Cinecittà a Roma. Al momento, secondo le prime indiscrezioni, scrive ancora Il Riformista, il Sud sarebbe tagliato fuori dalla corsa. Qualche anno fa si parlava di Torino, ma restano in pole anche Milano e Roma. Outsider di lusso l’Arena di Verona. Chi la spunterà?