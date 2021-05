Hanno provato ad oscurare la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 con accuse choc rivolte a Damiano David, ma evidentemente non hanno avuto l’effetto sperato. Il secondo posto in classifica della Francia, proprio alle spalle della band italiana, a quanto pare ha fatto male a più di qualche “cugino” francese, in particolare a Paris Match, che subito dopo la vittoria dei Maneskin si è lanciata in accuse infamanti rivolte al gruppo romano.

Damiano dei Maneskin e le accuse choc: interviene Selvaggia Lucarelli

A sbottare dopo un post Instagram e un tweet da parte della giornalista francese è stata Selvaggia Lucarelli, che ha commentato le infamanti accuse rivolte a Damiano dei Maneskin consigliando a quest’ultimo ed alla casa discografica Sony di denunciare prontamente.

Le accuse, come vi abbiamo parlato in un precedente articolo, vorrebbero Damiano chinato sul tavolo mentre assume in tutta tranquillità cocaina in eurovisione. Tesi da folli, a ben vedere, ma che evidentemente Paris Match ha considerato così veritiera da non avanzare neppure l’ipotesi che potesse essere falsa.

Selvaggia Lucarelli, esattamente come noi, è rimasta sbigottita da quanto scritto sulla pagina Instagram del magazine (che conta oltre 400 mila follower), riportando la traduzione con le infamanti parole e commentando:

È tanto incredibile quanto grave che @parismatch_magazine scriva che i Maneskin ieri sera hanno assunto cocaina. Incredibile perché solo un idiota potrebbe pensare che qualcuno si metta ad assumere cocaina in mondovisione, con la droga appoggiata sul tavolo. (ho cmq postato il video) Grave perché la vittoria di 4 ragazzi giovanissimi viene insozzata da una bugia infamante, senza neppure che un giornalista si prenda la briga di guardare il video incriminato, in cui si vede chiaramente che Damiano sta solo chinando la testa con i pugni chiusi per l’emozione. Spero che @sonymusicitaly e @ykaaar vi denuncino. Ah. Siete fuori di testaaaaa. #eurovision #måneskin

A supporto di ciò, anche il video in cui la giornalista invita a chiedere scusa ai Maneskin:

@parismatch_magazine, la droga l’hai vista solo tu: chiedi scusa ai #Maneskin e proponi un lauto risarcimento, dammi retta. #eurovision