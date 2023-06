Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo continuano a vivere nella massima discrezione la loro storia d’amore, che poco alla volta però viene documentata via social con foto e video. Dopo un breve filmato diventato virale (in apertura) e che ritraeva la ballerina professionista di Amici insieme all’attore di Mare Fuori, adesso spunta anche la prima foto ufficiale.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: prima foto insieme

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo non hanno mai confermato direttamente le indiscrezioni sul loro conto, ma entrambi sarebbero stati pizzicati insieme in un noto ristorante della Capitale. I fan però sembrano gradire molto la loro unione, in attesa di poterla vivere maggiormente alla luce del sole.

Ma pare che poco alla volta la coppia si stia lasciando andare, come confermato da una foto postata nelle passate ore da Deianira Marzano nella quale Elena e Massimiliano appaiono insieme ed abbracciati. Lui alle sue spalle la abbraccia appoggiandole la mano sul ventre, lei posa la sua mano su quella dell’attore. Entrambi guardano la camera e sorridono.

Sebbene nessuno dei due abbia ammesso finora una frequentazione reciproca, gli scatti ed i video rappresentano ormai una prova più che credibile dei loro sentimenti.