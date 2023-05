Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono in crisi? I rumors non lasciano ben sperare

Momento di crisi tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo? Lei, ballerina professionista di Amici, lui attore di Mare Fuori: la loro storia potrebbe essere già naufragata nonostante sia nata da poco tempo. A far emergere l’indiscrezione sarebbe stata una Story su Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono in crisi? Gli indizi

Nei giorni scorsi Deianira e l’amico Amedeo Venza avevano anticipato una crisi in atto in una coppia nascente, senza tuttavia fare nomi. La Marzano sperava, tuttavia, che i protagonisti del gossip potessero ritrovarsi presto. Ma di chi si trattava?

Un ulteriore indizio è giunto in queste ore. Deianira ha infatti confermato i rumors: “Io e Amedeo Venza vi avevamo promesso di approfondire il gossip sulla coppia in crisi. E’ una coppia bellissima e ben assortita, lei una ballerina professionista e lui un attore professionista. Possiamo solo darvi le iniziali del nome D. C. e speriamo di rivederli presto insieme”.

Pur non aggiungendo ulteriori dettagli, dagli indizi trapelati, iniziali comprese del cognome, il riferimento dovrebbe essere proprio a Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo.