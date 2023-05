Crisi tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo? Nulla di più lontano! La ballerina professionista di Amici e l’attore di Mare Fuori escono allo scoperto e lo fanno anche sulla grande piazza social. Il gesto non è affatto passato inosservato ed ha confermato ulteriormente la loro frequentazione in corso.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo non si nascondono più

Ad oggi manca una dichiarazione ufficiale da parte della (presunta) coppia ma sono i gesti a parlare chiarissimo. Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, dopo essere stati pizzicati insieme in auto (il video in apertura), adesso non hanno più alcuna intenzione di nascondersi neppure sui social.

E’ accaduto sotto un post pubblicato dalla ballerina di Amici di Maria De Filippi, dove è possibile trovare un commento di Massimiliano particolarmente eloquente: “Luce ovunque”, ha commentato l’attore di Mare Fuori.

“La tua con me”, la replica della D’Amario, a conferma del legame speciale, e certamente non più segreto tra i due.