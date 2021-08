Deddy beccato con una misteriosa ragazza? Non è come sembra: i fan sgonfiano la segnalazione

Deddy beccato a Follonica mano nella mano con una misteriosa ragazza? Questa è la segnalazione che nelle ultime ore sta facendo il giro della rete pure con la pubblicazione di un video.

Deddy beccato con una misteriosa ragazza? Non è come sembra…

Personalmente mi fiderò sempre più dei fan che delle segnalazioni. Ecco perché, spinta dalla curiosità ho deciso di indagare sulla questione e grazie agli amici dei social abbiamo una risposta.

Quel ragazzo non è Deddy per svariati motivi. Innanzitutto l’ex volto di Amici presenta numerosi tatuaggi che il giovane in questione non possiede.

Inoltre, nella giornata di quel preciso avvistamento, proprio Deddy si trovava a Torino e, a meno che non possieda il dono dell’ubiquità, dubito che possa trattarsi veramente di lui.

I fan aggiungono anche un altro dettaglio significativo. Il giovane cantautore porta sempre una collana al collo che questo ragazzo, chiaramente non indossa.

Sempre sia lodato Twitter, caso chiuso.

chi glielo dice che ha sparato l’ennesima cazzata ed è palese non sia lui dato che non ha mezzo tatuaggio? pic.twitter.com/zY376nZhbc — che fatica la vita🍹🐧 (@isoledipinte) August 9, 2021