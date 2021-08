Rosa Di Grazia e Deddy in “guerra” dopo la rottura? I fan dell’ex coppia di Amici 20 sono rimasti particolarmente delusi dall’atteggiamento del cantante de “La prima estate”.

Rosa Di Grazia e Deddy in “guerra”? Il gesto del cantante non piace ai fan

Proprio in queste ore Deddy avrebbe cliccato “like” ad alcuni commenti contro Rosa Di Grazia. Il gesto del cantante di Amici 20 avrebbe deluso gli estimatori speranzosi nella rottura pacifica.

Ovvio che i rapporti non sono più buoni da diverso tempo, però,a livello di social non l’hanno mai fatto vedere,più che altro facevano vedere indifferenza (più di lei, dato che lui andava mettendo il like pure alla coreografia)..Ieri sera, però,non me l’aspettavo davvero sti like

— Azzu. B (@AzzuB2) August 3, 2021